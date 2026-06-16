Desconoce Galindo inversión por transmisiones del Mundial

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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, afirmó que desconoce si los proveedores contratados por el Ayuntamiento para la transmisión de los partidos de la Copa Mundial 2026 son los mismos que aparecen en las facturas del Gobierno del Estado, luego de que se revelara que el Instituto Potosino del Deporte (Inpode) ha destinado 67.8 millones de pesos a empresas para la organización de eventos y transmisiones relacionadas con el torneo.

Entrevistado sobre el tema, el edil señaló que apenas tuvo conocimiento de la información publicada y evitó emitir una opinión de fondo sobre los contratos estatales.

Galindo explicó que, hasta donde tiene conocimiento, el área administrativa municipal realizó las contrataciones correspondientes con Televisa, empresa que cuenta con los derechos de transmisión del Mundial en México. Sin embargo, reconoció que investigará si existe alguna coincidencia con las compañías mencionadas en la información difundida.

Por su parte Ciudadanos Observando señaló que el Ayuntamiento capitalino ha reportado gastos por 18.3 millones de pesos dentro del programa "San Luis Capital, Corazón del Fútbol", destinados a la transmisión de partidos en la Plaza del Carmen y a diversas actividades recreativas en espacios públicos. Entre los proveedores contratados por la administración municipal figuran también las empresas Tracción en Publicidad S.A. de C.V. y Grupo Manufacturero Unido del Valle S.A. de C.V., señaladas en los contratos del Gobierno estatal.

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Respecto a los señalamientos de que el gasto municipal ya asciende a más de 18 millones de pesos, cuando previamente había mencionado una cifra cercana a los 10 millones, Galindo sostuvo que aún no cuenta con el balance definitivo de la inversión realizada, debido a que el programa continúa en desarrollo.

El presidente municipal defendió los resultados obtenidos hasta ahora y aseguró que la afluencia registrada en las transmisiones públicas ha sido positiva, con asistencia de aficionados nacionales y extranjeros.

Añadió que el indicador más importante será comparar la inversión realizada con la derrama económica generada para la ciudad, por lo que se comprometió a presentar un balance final una vez concluya la Copa Mundial.