Motociclistas son arrollados por tráiler; uno falleció
El hecho ocurrió en la San Felipe-Villa de Reyes, a la altura de Estación Ventilla
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En la carretera San Felipe-Villa de Reyes, dos personas a bordo de una motocicleta fueron arrollados por un tráiler que se dio a la fuga; uno de ellos murió y el otro resultó herido.
La mañana de este miércoles, alrededor de las ocho del día, el hecho fue reportado a las autoridades. Se trataba de un siniestro vial que tuvo lugar en la vía referida, a la altura de la comunidad Estación Ventilla.
El hecho ocurrió cuando presuntamente el vehículo pesado habría querido rebasar a otro auto, invadiendo el carril contrario, en donde transitaban los motociclistas, quienes no pudieron esquivar la unidad y terminaron siendo arrollados. Luego de salir proyectados unos metros, uno de ellos falleció al instante y el otro permaneció tendido sobre el asfalto con severas lesiones.
Momentos después, al sitio arribaron paramédicos, quienes solo pudieron confirmar el deceso de uno, mientras que al otro lo trasladaron de emergencia a un centro de salud para su atención médica especializada.
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Según trascendió, el ahora occiso era originario de la comunidad Ventilla, municipio de Villa de Reyes.
Posteriormente, autoridades de la localidad de San Felipe, Guanajuato, llegaron a asegurar la escena y tomar conocimiento de los hechos como primeros respondientes.
Peritos se trasladaron al lugar para llevar el cuerpo al Servicio Médico Legista, en donde se le practicaría la autopsia de ley y luego sería entregado a sus familiares.
Agentes investigadores comenzaron con las diligencias correspondientes para dar con el paradero del responsable.
y someterlo a investigación conforme a la ley.
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