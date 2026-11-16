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El sábado 21 se realizará concurso de comparsas

Si el clima lo permite, grupos de Huehues estarán danzando

Por Redacción

Noviembre 16, 2026 03:00 a.m.
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El sábado 21 se realizará concurso de comparsas
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      CIUDAD VALLES.- El sábado 21 de noviembre, a las seis de la tarde el Ayuntamiento repondrá el concurso regional de comparsas, de acuerdo con Ángel Ortega Herrera, coordinador de Gestión Pública y Participación Ciudadana.

      El funcionario manifestó que esta agenda se cumpliría en estos términos, siempre y cuando el clima así lo permita, pero que es la fecha elegida en su coordinación para el encuentro oficial de las comparsas de Huehues que estaba proyectada para el sábado 7 de noviembre, sin embargo, la víspera, una tormenta disuadió a los organizadores a efectuarlo, por los riesgos que pudiera implicar el traslado de danzantes, de la Huasteca a este municipio.

      Este concurso espera al menos a 18 grupos de varios municipios de la región donde existen los concursos locales y también regionales de estos minuetes.

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