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En prisión, 4 policías estatales

Fueron detenidos en Zacatecas hace ya poco más de un año

Por Rubén Pacheco

Noviembre 16, 2026 03:00 a.m.
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En prisión, 4 policías estatales
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      A poco menos de un año de ser detenidos y vinculados a proceso por el delito de desaparición forzada de personas en el estado de Zacatecas, los cuatro elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) se mantienen en un Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de Zacatecas.

      Amparos y seguimiento judicial

      Así lo confirmó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien refirió que la defensa de los oficiales interpuso juicios de amparo para modificar algunas medidas cautelares.

      El funcionario reportó que algunas resoluciones del Poder Judicial de la Federación resultaron favorables para los policías, sin embargo, se encuentran en proceso de ejecución ante las autoridades zacatecanas.

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      Solicitudes y acciones legales

      Enfatizó que una de las solicitudes de los abogados defensores ante el Poder Judicial de Zacatecas, es la aceptación de evidencias de la SSPC dentro de la causa penal.

      "En ese tema, le estamos dando seguimiento. Han surtido efecto algunos amparos. Las determinaciones han sido a favor de los elementos y estamos esperando la ejecución por parte de la autoridad local de Zacatecas", complementó.

      En noviembre del 2025, María N., José N., Etelberto N. y Roni N., fueron detenidos por supuestamente estar relacionados con el hallazgo de siete cadáveres en territorio zacatecano y luego vinculados a proceso por el delito de desaparición forzada.

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