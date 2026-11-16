Reporta la DGE cinco muertes por Covid-19

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San Luis Potosí registra 95 casos confirmados de Covid-19 y cinco defunciones por esta enfermedad durante 2026. A este panorama se suman nueve contagios de influenza confirmados en el arranque de la temporada estacional 2026-2027, de acuerdo con el informe más reciente de la Dirección General de Epidemiología (DGE).

El reporte con corte al 13 de noviembre, correspondiente a la semana epidemiológica 44, del 1 al 7 de noviembre, detalla que en la entidad se han notificado dos mil 452 casos de enfermedades tipo influenza e infecciones respiratorias agudas graves, de los cuales 95 resultaron positivos a Covid-19, con una proporción de positividad de 3.9 por ciento.

Respecto a la influenza, San Luis Potosí acumula nueve casos confirmados de 179 registros de enfermedades respiratorias bajo vigilancia, lo que representa una positividad de cinco por ciento. Hasta el momento, no se han notificado fallecimientos por este virus en el estado.

A nivel nacional, la temporada de influenza 2026-2027 suma 581 contagios confirmados y seis defunciones. El subtipo B concentra la mayor circulación, al representar 79.5 por ciento de los casos, seguido de influenza AH1N1, con 12.6 por ciento.

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En el caso de Covid-19, el país acumula tres mil 105 contagios y 123 defunciones en lo que va del año. Aunque la actividad de este virus mostró un incremento durante los meses anteriores, el comportamiento epidemiológico registra una tendencia descendente desde la semana 31.

El panorama nacional también contempla la circulación de otros virus respiratorios, con 875 casos confirmados, de los cuales 49.5 por ciento corresponden al virus sincicial respiratorio, identificado como el principal agente entre los padecimientos de este grupo durante la actual temporada.