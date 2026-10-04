Lluvia y ambiente fresco para la capital potosina

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La capital potosina y la zona Centro tendrán un domingo de lluvias, lloviznas y ambiente fresco, con temperatura máxima de 22 grados y mínima de 14, de acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC). Para quienes salgan este 4 de octubre, las principales precauciones serán al conducir sobre pavimento mojado y circular por puntos donde suele acumularse agua.

El pronóstico regional contempla viento del este con rachas superiores a 30 kilómetros por hora. En las partes altas de la zona Centro, el ambiente será más frío: se esperan máximas de 16 grados y mínimas de 8.

Las nuevas precipitaciones llegan después de una semana en la que la lluvia complicó la movilidad en la ciudad. El jueves 1 de octubre, el operativo Tlalóc reportó cierres en el Río Santiago, Camino a la Presa, bulevar Jacobo Payán y varios pasos a desnivel, entre otros puntos. Ese antecedente vuelve relevante revisar los avisos viales antes de salir, aunque el pronóstico meteorológico de este domingo no confirma nuevos cierres.

La acumulación de agua en zonas bajas y pasos a desnivel es una de las posibles afectaciones que deben vigilarse si las lluvias persisten. La Coordinación Nacional de Protección Civil advirtió el 1 de octubre que las precipitaciones recientes y la saturación de humedad en los suelos aumentan la probabilidad de encharcamientos, inundaciones y deslizamientos en puntos vulnerables.

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Para los automovilistas, esto implica prever posibles demoras, reducir la velocidad y evitar entrar a vialidades con corriente o acumulaciones de agua cuya profundidad se desconozca. Protección Civil ha llamado a no cruzar calles, ríos ni arroyos con flujo de agua.

El ambiente fresco continuará el lunes

Para el lunes 5 de octubre, la CEPC prevé en la zona Centro una máxima de 22 grados y mínima de 13. La dependencia anticipa que continuará la moderación de las temperaturas máximas durante los próximos días.

En su reporte de este domingo, informó que mantiene vigilancia sobre Rachel, reportado como huracán categoría 1 y alejándose de México, así como sobre el frente frío número 1, estacionario al norte del país.

El pronóstico difundido para este fin de semana había relacionado las lluvias en San Luis Potosí con el frente frío, canales de baja presión y el ingreso de humedad asociado al ciclón. Por ello, el alejamiento de Rachel ocurre mientras todavía se esperan precipitaciones en el estado.

Aunque el interés para la capital está en las lluvias y el descenso de temperatura, las tormentas de mayor intensidad se esperan en la Huasteca, donde la CEPC advierte precipitaciones fuertes a muy fuertes, con episodios puntuales intensos.

En el Altiplano se pronostican chubascos fuertes, con máxima de 24 grados y mínima de 15. La zona Media tendrá lluvias y tormentas fuertes, con temperaturas de 24 y 19 grados. En la Huasteca, los valores previstos son de 32 grados de máxima y 23 de mínima.

Para reportar una emergencia, están disponibles el 911 y el WhatsApp de Protección Civil estatal 444 213 2858.