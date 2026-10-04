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Ladrón amenazó a víctima con pistola de juguete

Por Redacción

Octubre 04, 2026 03:00 a.m.
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Ladrón amenazó a víctima con pistola de juguete
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      Un presunto ladrón que atracaba a transeúntes en el Barrio de Tlaxcala, fue capturado por elementos de la Policía Municipal que acudieron al auxilio de una víctima a quien había arrebatado una bocina amenazándola con una pistola de juguete. 

      La intervención policial corrió a cargo de los elementos de Guardia Municipal en avenida 20 de noviembre en el Barrio de Tlaxcala, en donde se pudo atrapar al maleante.

      De acuerdo con el reporte, la parte afectada iba caminando por la zona cuando un sujeto le salió al paso amagando con un arma de fuego para después despojarlo de una bocina portátil. 

      Posteriormente, la víctima observó en las inmediaciones a los agentes municipales, a quienes informó lo sucedió y éstos dieron alcance al sospechoso en las calles de Azteca Norte y Acceso Norte en el mencionado barrio.

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      En la inspección preventiva, el implicado de nombre Héctor "N" de 39 años, fue encontrado en posesión de la bocina marca Bosé y una réplica de arma de fuego con la que amenazó al afectado.

      Ante el señalamiento directo de la víctima, se procedió con la detención y puesta a disposición ante la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal por el presunto delito de robo. 

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