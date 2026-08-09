Capturan bomberos víbora de cascabel

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Matehuala.- Bomberos atendieron una llamada de auxilio a un domicilio ubicado en la comunidad de Las Trojes, donde se encontraba en el interior de la vivienda una víbora de cascabel, los tragahumo lograron capturarla y luego la liberaron en su hábitat natural.

De acuerdo con la información proporcionada por la base operativa del Cuerpo de Bomberos, recibieron una llamada de auxilio en la que se reportaba la presencia de una serpiente en un domicilio particular de la comunidad de Las Trojes, por lo que elementos de la corporación acudieron en una unidad para brindar el auxilio.

Al llegar a la vivienda inmediatamente comenzaron la búsqueda de la serpiente, en el patio de la casa lograron localizar la víbora de cascabel, por lo que, tomando las debidas precauciones procedieron a capturarla.

La captura se realizó sin que ninguna persona resultara lesionada, posteriormente la víbora fue trasladada y liberada en un área adecuada para su regreso a su hábitat natural.

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Los bomberos hicieron un llamado a la población a mantener la calma y evitar acercarse o intentar capturar este tipo de animales.

En caso de localizar una serpiente en un domicilio o zona habitada, se recomienda mantener una distancia segura y solicitar el apoyo de las autoridades correspondientes.