Campaña de esterilización canina

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Lagunillas.- Todo listo para la campaña de esterilización de mascotas que se llevará a cabo el próximo 24 de agosto, se invita a la población a llevar a sus mascotas.

Las autoridades del Sector Salud dieron a conocer que se tiene todo listo para la jornada de esterilización de perros y gatos, que iniciará a las 9 de la mañana en el auditorio municipal de Lagunillas. Aunque se dijo que solo se podrán atender a 20 mascotas, por lo que se le pide a la población se registre en tiempo y forma.

Los requisitos son ser mayores de 6 meses, edad máxima 7 años, no hembras en celo, los perros con collar y correa, 12 horas sin alimento y agua, que estén sanos.

Las personas deberán acudir desde temprana hora para apartar su lugar, se espera tener una buena respuesta a esta jornada.

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