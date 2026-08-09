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Campaña de esterilización canina

Por Carmen Hernández

Agosto 09, 2026 03:00 a.m.
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Campaña de esterilización canina
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      Lagunillas.- Todo listo para la campaña de esterilización de mascotas que se llevará a cabo el próximo 24 de agosto, se invita a la población a llevar a sus mascotas.  

      Las autoridades del Sector Salud dieron a conocer que se tiene todo listo para la jornada de esterilización de perros y gatos, que iniciará a las 9 de la mañana en el auditorio municipal de Lagunillas. Aunque se dijo que solo se podrán atender a 20 mascotas, por lo que se le pide a la población se registre en tiempo y forma. 

      Los requisitos son ser mayores de 6 meses, edad máxima 7 años, no hembras en celo, los perros con collar y correa, 12 horas sin alimento y agua, que estén sanos. 

      Las personas deberán acudir desde temprana hora para apartar su lugar, se espera tener una buena respuesta a esta jornada.

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