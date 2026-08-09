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Arreglarán caminos dañados en la ZM

Lluvias causaron muchos desperfectos

Por Carmen Hernández

Agosto 09, 2026 03:00 a.m.
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Arreglarán caminos dañados en la ZM
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      RIOVERDE.- Continuará la rehabilitación de caminos en la zona Media,  se han realizado 1750 kilómetros con conservación, dijo el titular de la Junta Estatal de Caminos (JEC) José Francisco Reyes Novelo.

      Mencionó que en el municipio de San Ciro de Acosta se va a iniciar el camino de Palo Alto. 

      Se están priorizando los caminos de la huasteca que han resultado más afectados por las lluvias y deslaves. 

      Se está trabajando en los municipios de la Zona Media, se han atendido 1,750 kilómetros en los trabajos de conservación. Se está trabajando de manera coordinada con los alcaldes de la Zona Media.  

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      En cuanto al alcalde de Santa Catarina Juan Carlos Ramos, no se ha acercado, no hay proyecto en Santa Catarina, hay se ve la importancia y prioridad que le da a sus caminos.

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