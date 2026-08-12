Comienza cultivo de cempasúchil en SGS

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Entre 80 y 100 hectáreas de cultivo de flor de cempasúchil se prevé plantar en Soledad de Graciano Sánchez, que serán comercializadas durante las celebraciones del Día de Muertos, afirmó el director de Desarrollo Rural y Agropecuario del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, Octaviano Velázquez Castro.

Explicó que actualmente los productores se encuentran en la etapa de preparación de los almácigos, donde se desarrolla la semilla antes de realizar el trasplante a los terrenos de cultivo. Se prevé que en los próximos días avance el trasplante de las plantas, con miras a iniciar el corte de flor desde finales de octubre.

De acuerdo con el funcionario, la flor deberá estar lista para su comercialización durante los primeros días de noviembre, cuando incrementa la demanda para la colocación de ofrendas y el adorno de tumbas con motivo del Día de Muertos.

Entre las principales zonas donde se concentra el cultivo se encuentran la avenida San Pedro, Palma de la Cruz, Cándido Navarro, Enrique Estrada y diferentes puntos del ejido Soledad.

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Agregó que parte de la producción se desarrolla cerca de los panteones, donde existe una mayor demanda de este tipo de flores durante la temporada.

Recordó que la venta se realiza de distintas formas, entre ellas directamente desde los terrenos de cultivo. Algunos compradores adquieren los llamados surcos, que representan una cantidad determinada de plantas y pueden incluir alrededor de 100 a 150 ejemplares con flor.