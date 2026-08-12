Sanciona Comercio de SGS a cuatro tiendas de abarrotes

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Alrededor de cuatro tiendas de abarrotes fueron clausuradas durante el pasado fin de semana en Soledad de Graciano Sánchez, por falta de licencia de funcionamiento, venta de bebidas alcohólicas sin permiso y la comercialización de productos después del horario establecido, informó, María Lidia Hernández Hernández, titular de Comercio.

La funcionaria señaló que durante los recorridos de inspección también se detectaron establecimientos que llevan dos o más años en funcionamiento sin contar con la documentación necesaria para operar de manera regular.

Explicó que las tiendas de abarrotes tienen autorizado permanecer abiertas hasta las 11 de la noche; sin embargo, algunos negocios fueron encontrados realizando actividades comerciales después de ese horario, además de casos en los que se detectó la venta de bebidas alcohólicas sin la autorización correspondiente, lo que constituye una falta grave al reglamento.

Indicó que los operativos forman parte de las revisiones permanentes que realiza la dependencia en las cinco sectorizaciones del municipio, mediante recorridos diarios de los inspectores para verificar que los establecimientos cumplan con las disposi-

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ciones vigentes.

En contraste, señaló que la Dirección de Comercio registra un avance del 90 por ciento en la regularización de establecimientos de todos los giros, de los cuales alrededor del 30 por ciento se ha logrado de mayo a la fecha.

La funcionaria agregó que, además de las sanciones, se busca que los propietarios se acerquen a la dependencia para regularizar sus negocios y cumplir con los requisitos establecidos.

En el caso de las tiendas de abarrotes, la funcionaria municipal soledense destacó que después de la entrega de circulares para informar sobre el horario permitido, varios comerciantes han atendido la recomendación y respetan el cierre a las 11 de la noche establecido en el Reglamento.