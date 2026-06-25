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"No estamos cerrados a un solo candidato", dice Gallardo

Morena se opone a la posible candidatura de Ruth González Silva por ir en contra de sus estatutos

Por Rubén Pacheco

Junio 25, 2026 12:56 p.m.
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Ricardo Gallardo Cardona/Foto: Pulso

Ricardo Gallardo Cardona/Foto: Pulso

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      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

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      Después que la dirigencia estatal Morena planteara que la coalición con el PVEM podría consumarse si el partido del tucán no propone a la senadora Ruth González Silva como candidata a la gubernatura, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, reviró que el PVEM no está cerrado a un solo perfil.

      Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se opone a promover inminentes candidaturas como la de González Silva, porque se trata de nepotismo, incluso aunque sea por voto popular.

      En su defensa, Gallardo Cardona asume que no puede considerarse dicho favoritismo si la ciudadanía es quien decida apoyar la postulación.

      El mandatario estatal reiteró que el PVEM cuenta con "muchas" candidaturas de hombres y mujeres que pueden competir sin problemas por el alcanzar el Poder Ejecutivo, en las elecciones del 2027.

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      "Yo quiero mucho a Rita (Ozalia Rodríguez Velázquez, presidenta estatal de Morena), y bueno, vamos a verlo (lo que propone Morena). Nosotros no estamos cerrados a un solo candidato", recalcó.

      "Vayamos o no vayamos, nosotros no podemos irnos a registrar a Morena, o sea, nuestro registro en su momento será con el Partido Verde en México y ya tendrán ellos los tiempos adecuados", concluyó.

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