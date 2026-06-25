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Iglesia pide mirar a las madres buscadoras

El Obispo Ramón Castro enfatizó la importancia de la solidaridad y la defensa de la dignidad familiar.

Por El Universal

Junio 25, 2026 12:10 p.m.
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Iglesia pide mirar a las madres buscadoras
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      La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) reconoció a la Selección Mexicana por su paso invicto en la clasificación a la siguiente fase en el Mundial de Futbol 2026.

      Sin embargo, pese a la celebración, hizo un llamado a no desatender a las madres buscadoras que aún realizan esfuerzos para localizar a sus seres queridos.

      En un comunicado, la Iglesia aseguró que como mexicanos se comparte el gozo y la esperanza que el deporte y la fiesta mundialista trae consigo, pero también las tristezas y angustias de la ciudadanía que coinciden con este evento de talla internacional.

      "No escapa a nuestra mirada el esfuerzo de las madres buscadoras por hacer visible durante los eventos del Mundial una herida que sangra en nuestro pueblo: sus hijos desaparecidos", lamentó.

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      En un pronunciamiento suscrito por el Obispo Ramón Castro Castro, hizo un llamado a que todo México grite que también hay otros motivos que deben unir a la sociedad para mostrar humanidad y defender la dignidad.

      "Queremos familias completas celebrando a México y jóvenes que realicen sus sueños sin que peligren sus vidas", exigió.

      De acuerdo con el Episcopado Mexicano, el deporte tiene la capacidad de reunir a personas de distintas edades, regiones e historias en torno al mismo ideal, lo que puede servir como un recordatorio de los valores que se deben fortalecer como sociedad para afrontar los desafíos que se viven en el país.

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      "Que estos acontecimientos nos recuerden que las alegrías y los sufrimientos de nuestros pueblos nos unen como una sola familia humana y nos llaman a caminar juntos con empatía, solidaridad y compromiso con el hermano", concluyó.

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