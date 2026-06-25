Sheinbaum: tren Buenavista-AIFA opera con éxito y alta demanda

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A unas semanas de su inauguración, la presidenta

aseguró que el

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al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ha operado "superbién".En lade la presidentade este jueves 25 de junio en Palacio Nacional, el titular de lay Transporte Público Integrado,, reportó un "" en esta ruta por el Mundial.que también se ha cumplido con la frecuencia en la salida de los trenes, con una operación "muy bien"."Los usuarios han mostrado su satisfacción. ¿Y cómo lo han mostrado? Usándolo. Ahorita ya es más dequienes han usado el servicio (...). Hacemos unade cómo están los tiempos. Ahorita ya los recorridos son de alrededor de 47-46 minutos, estaban en 52 minutos, entonces eso ha mejorado y ha sido muy preciso en términos de la frecuencia, de estar cumpliendo básicamente la salida cada 30 minutos en las terminales para hacer el recorrido", expuso."En términos de la, básicamente se está cumpliendo con precisión la" aseguró.Mencionó queson las que tienen "una afluencia muy importante":"Lo que también vemos, y de hecho nos reportó el día de ayer el tren, es que el día antes de la inauguración del Mundial hubo unviniendo del AIFA, entonces era lo esperado. Sabíamos que iban a venira la Ciudad de México para el partido, y eso se notó en el uso del tren", dijo Lajous.Refirió el titular de lay Transporte Público Integrado que quedan pendientes como pasarelas en