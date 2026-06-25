Isabel Vargas explica mantenimiento constante en avenida Juárez

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Ante la proliferación de decenas de hoyancos en la avenida Juárez, Isabel Vargas Tinajero, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), justificó que una vialidad intervenida con asfalto "lamentablemente siempre se le debe dar mantenimiento".

El 18 de mayo del 2022, la administración estatal inició la rehabilitación de dicha vialidad con una inversión de 30 millones de pesos, como parte del programa de modernización de la infraestructura urbana.

La funcionaria estatal dijo que este miércoles cuadrillas de la Seduvop acudieron a reparar los desperfectos, provocados en gran medida por el arrastre de agua, lodo y piedras, provenientes de las zonas altas limítrofes.

Aunque admitió que la vialidad requiere de obras integrales y de fondo para atender el problema de origen, la Seduvop se centra en el mantenimiento en cuanto la superficie asfáltica presenta deterioro.

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Cuestionada sobre qué se necesita para no bachear constantemente y evitar mayores gastos, la entrevistada respondió que a una calle asfaltada "lamentablemente siempre se le debe dar mantenimiento".

"Esa calle de la avenida Juárez no ha sido intervenida desde abajo, nosotros la reencarpetamos, sí, pero sí efectivamente la carpeta necesita que se le esté dando el mantenimiento", concluyó.