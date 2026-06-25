Cártel de Sinaloa y CJNG son prioridad de la DEA: Terry Cole
El fentanilo ha afectado familias y comunidades, según declaraciones oficiales de la DEA
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El director general de la DEA, Terry Cole, afirmó que los cárteles mexicanos, particularmente los de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación (CJNG), son la prioridad número uno de esa agencia antidrogas.
A través de un mensaje difundido en redes sociales de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), indicó que "el pueblo estadounidense espera y merece que la DEA elimine esta amenaza, y eso es exactamente lo que estamos haciendo".
Cole dijo que el fentanilo es una amenaza como nunca se había visto, "ha destruido familias, ha devastado comunidades y ha puesto a prueba a las fuerzas del orden en todos los niveles".
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