logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FORTALECEN LAZOS AFECTIVOS

Fotogalería

FORTALECEN LAZOS AFECTIVOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Supernumerarios de la CEGAIP podrían solicitar integrar el Pleno

La Ley de Transparencia contempla que sustituyan a los comisionados numerarios en casos de ausencia o vacantes

Por Pulso Online

Junio 25, 2026 11:58 a.m.
A
Supernumerarios de la CEGAIP podrían solicitar integrar el Pleno
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La salida de la comisionada Ana Cristina García Nales y las vacantes existentes en la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) abren la posibilidad de que los comisionados supernumerarios soliciten su incorporación al Pleno del organismo.

      La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí contempla la figura de los comisionados supernumerarios para suplir las ausencias o vacantes de los integrantes numerarios, con el objetivo de garantizar el funcionamiento del órgano garante.

      Actualmente, los comisionados supernumerarios vigentes son José de Jesús Cárdenas Turrubiartes, Jazmín Alejandra Torres Guevara y Marco Iván Vargas Cuéllar, nombrados por el Congreso del Estado en junio de 2024.

      El tema cobra relevancia porque existe el antecedente de José Alfredo Solís Ramírez, quien asumió funciones dentro de la CEGAIP para cubrir una vacante mediante la figura de supernumerario.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Ante este escenario, los perfiles designados como suplentes podrían hacer valer su nombramiento y solicitar su incorporación al Pleno, argumentando que la ley les reconoce el derecho de sustituir a los comisionados numerarios cuando se presenten vacantes.

      El tema también cobra relevancia porque junto con la salida de Ana Cristina García Nales concluye el encargo de José Gerardo Navarro Alviso como Comisionado Presidente de la CEGAIP. Esto abriría un nuevo escenario para la integración del Pleno, ya que la legislación contempla la existencia de comisionados supernumerarios para cubrir vacantes, mientras que la presidencia del organismo corresponde a una designación realizada por el Congreso del Estado.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Supernumerarios de la CEGAIP podrían solicitar integrar el Pleno
      Supernumerarios de la CEGAIP podrían solicitar integrar el Pleno

      Supernumerarios de la CEGAIP podrían solicitar integrar el Pleno

      SLP

      Pulso Online

      La Ley de Transparencia contempla que sustituyan a los comisionados numerarios en casos de ausencia o vacantes

      Nueve autos usados que más conviene comprar en México durante 2026
      Nueve autos usados que más conviene comprar en México durante 2026

      Nueve autos usados que más conviene comprar en México durante 2026

      SLP

      Pulso Online

      Modelos con pocos cambios en los últimos años permiten ahorrar hasta 40% frente a un vehículo nuevo.

      Suspenden apoyos a madres cuidadoras
      Suspenden apoyos a madres cuidadoras

      Suspenden apoyos a madres cuidadoras

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Las beneficiarias reportaron que sus familiares aparecían como fallecidos en registros oficiales

      Pasivo de Gobierno con la UASLP, de 160 mdp: Zermeño
      Pasivo de Gobierno con la UASLP, de 160 mdp: Zermeño

      Pasivo de Gobierno con la UASLP, de 160 mdp: Zermeño

      SLP

      Rubén Pacheco

      El rector insistió que hay un incumplimiento en ministraciones para el presupuesto 2026