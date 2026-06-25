Supernumerarios de la CEGAIP podrían solicitar integrar el Pleno

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La salida de la comisionada Ana Cristina García Nales y las vacantes existentes en la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) abren la posibilidad de que los comisionados supernumerarios soliciten su incorporación al Pleno del organismo.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí contempla la figura de los comisionados supernumerarios para suplir las ausencias o vacantes de los integrantes numerarios, con el objetivo de garantizar el funcionamiento del órgano garante.

Actualmente, los comisionados supernumerarios vigentes son José de Jesús Cárdenas Turrubiartes, Jazmín Alejandra Torres Guevara y Marco Iván Vargas Cuéllar, nombrados por el Congreso del Estado en junio de 2024.

El tema cobra relevancia porque existe el antecedente de José Alfredo Solís Ramírez, quien asumió funciones dentro de la CEGAIP para cubrir una vacante mediante la figura de supernumerario.

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Ante este escenario, los perfiles designados como suplentes podrían hacer valer su nombramiento y solicitar su incorporación al Pleno, argumentando que la ley les reconoce el derecho de sustituir a los comisionados numerarios cuando se presenten vacantes.

El tema también cobra relevancia porque junto con la salida de Ana Cristina García Nales concluye el encargo de José Gerardo Navarro Alviso como Comisionado Presidente de la CEGAIP. Esto abriría un nuevo escenario para la integración del Pleno, ya que la legislación contempla la existencia de comisionados supernumerarios para cubrir vacantes, mientras que la presidencia del organismo corresponde a una designación realizada por el Congreso del Estado.