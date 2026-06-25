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ADSL da la bienvenida a Rafael Llorente

Con experiencia en clubes españoles, buscará continuar su desarrollo profesional

Por Redacción

Junio 25, 2026 12:51 p.m.
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ADSL da la bienvenida a Rafael Llorente
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      El Club Atlético de San Luis informó de la llegada del futbolista español Rafael Llorente, quien llega procedente del Atlético de Madrid para reforzar al equipo de cara al torneo Apertura 2026.

      Nacido en Madrid el 6 de diciembre de 2002, Llorente se desempeña como atacante y realizó su proceso formativo en las categorías inferiores de Las Rozas.

      A lo largo de su carrera ha formado parte de clubes como Real Madrid Castilla, Gimnástica Segoviana, Cádiz B, Linares Deportivo y Alcorcón.

      En febrero de 2026 se incorporó al Atlético de Madrid para seguir su formación dentro de las filas del Atlético Madrileño.

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      De cara al próximo torneo, Rafael se integrará a las filas del Atlético de San Luis con el objetivo de continuar su crecimiento profesional y aportar su talento al proyecto deportivo del club.

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