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Aprueba Codesol 14 obras urbanas

La mayor parte de los proyectos tienen que ver con agua potable

Por Rolando Morales

Junio 22, 2026 03:00 a.m.
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Aprueba Codesol 14 obras urbanas
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      El Consejo de Desarrollo Social Municipal (Codesol) aprobó 14 obras prioritarias para la capital potosina, con una inversión superior a los 15 millones de pesos, enfocadas principalmente en infraestructura hidráulica, saneamiento y movilidad urbana, informó el director de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Eustorgio Chávez Garza.

      Obras hidráulicas y proyectos prioritarios aprobados

      El funcionario detalló que durante la Novena Sesión Ordinaria del organismo se presentaron 14 proyectos para revisión, de los cuales la mayoría están relacionados con agua potable y drenaje. Entre las obras más relevantes destacó la construcción de un tanque elevado de almacenamiento y una nueva línea de conducción en la colonia Bellas Lomas.

      Impacto en la comunidad y conectividad

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      Chávez Garza señaló que esta infraestructura permitirá atender una problemática histórica de abastecimiento en ese sector de la ciudad. Explicó que el tanque facilitará la distribución del agua mediante una nueva red, con lo que se fortalecerá el suministro para las familias de la zona.

      Asimismo, informó que fue autorizada la construcción de un puente en la calle Puebla, en la comunidad de Pozuelos, obra que beneficiará directamente a más de 100 familias que habían solicitado una solución para mejorar la conectividad y el acceso en ese punto de la capital.

      Otra de las acciones aprobadas corresponde a una línea de agua potable para la delegación de Bocas, proyecto que forma parte del paquete de obras hidráulicas contempladas con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal. En total, 13 millones 996 mil 800 pesos serán destinados a obras de agua potable y drenaje sanitario.

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