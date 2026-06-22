Fiscalizarán más a los deudores alimentarios

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Las personas inscritas como deudoras alimentarias morosas, podrían quedar sujetas a una mayor visibilidad en trámites públicos y actos jurídicos en San Luis Potosí, luego de que una iniciativa ciudadana presentada ante el Congreso del Estado, propusiera vincular el padrón estatal con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias e incorporar la consulta de esta condición en algunos procedimientos como compraventas de inmuebles y solicitudes de matrimonio.

Iniciativa ciudadana para visibilizar deudores alimentarios morosos

Dicha propuesta fue promovida por el ciudadano Luis González Lozano, quien plantea reformas al Código Familiar del Estado, la Ley del Notariado, la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro, y la Ley del Registro Civil, con el objetivo de armonizar la legislación estatal con el marco federal en materia de obligaciones alimentarias.

La iniciativa señala que el Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas cuenta con alrededor de 250 personas inscritas, cifra que atribuye a información pública de la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. El documento sostiene que esta cantidad contrasta con los miles de asuntos relacionados con obligaciones alimentarias que se tramitan en la entidad y evidencia una utilización limitada del mecanismo actualmente existente.

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Modificaciones propuestas para fortalecer cumplimiento alimentario

Entre las modificaciones planteadas se encuentra la obligación de que los notarios soliciten el certificado de no inscripción en el padrón estatal y, en su caso, en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias cuando intervengan personas físicas en operaciones de compraventa de inmuebles o transmisión de derechos reales. También se prevé que el Registro Público de la Propiedad y del Catastro haga constar la exhibición o ausencia de dicho documento en los instrumentos sujetos a inscripción.

Asimismo, la iniciativa propone que los oficiales del Registro Civil consulten el padrón e informen a quienes pretendan contraer matrimonio si alguno de los solicitantes aparece inscrito como deudor alimentario moroso.

Dicho proyecto aclara que esta condición no impedirá la celebración del matrimonio ni la realización de operaciones inmobiliarias, sino que busca incorporar mecanismos de publicidad e intercambio de información para fortalecer el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y armonizar la legislación estatal con el registro nacional.