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Coepris, sin reporte sobre aflatoxinas

Pese al anuncio de revisión a tortillerías, no hay conclusiones aún

Por Rubén Pacheco

Septiembre 20, 2026 03:00 a.m.
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Coepris, sin reporte sobre aflatoxinas
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      Después de que una investigación de la UASLP detectó que 16 de 30 tortillerías analizadas en la capital potosina presentaron la toxina aflatoxina B1, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) informó que mantiene "acciones permanentes" de vigilancia y control sanitario en tortillerías y molinos de maíz; sin embargo, no precisó el seguimiento específico que dará, ni las fechas de los resultados de las intervenciones.

      Coepris mantiene acciones permanentes de vigilancia sanitaria

      La dependencia sanitaria refirió que este año ha realizado 103 verificaciones sanitarias en tortillerías del estado.

      Sin embargo, la instancia, dependiente de la Secretaría de Salud (Ssa) estatal, no precisó en qué derivaron las inspecciones sanitarias, ni tampoco confirmó la identificación de la toxina, vinculada con el desarrollo del cáncer de hígado.

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      Colaboración entre Coepris, UASLP y Senasica para control de aflatoxina

      Por lo tanto, se prevé que la dependencia actualice en las próximas semanas la información, a fin de que la población tenga certeza de que el consumo del alimento no representa un riesgo a la salud pública.

      Aseveró que existe colaboración con la UASLP y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), para la revisión de la cadena productiva del maíz, es decir, desde su almacenamiento hasta su transformación en masa y tortilla, así como realizar muestreos y análisis cuando los procedimientos sanitarios lo requieren, concluyó la institución.

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