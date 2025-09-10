Colectivo se solidariza con alumnos de la UP

En el caso de presunta censura de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) a un grupo de estudiantes que hizo comentarios negativos sobre un video institucional, el Frente Nacional por las 40 Horas, emitió un comunicado en el que manifiesta su solidaridad con los alumnos afectados y lamenta que la institución, haya alcanzado el objetivo de silenciar sus voces “mediante la intimidación, no por medio de la justicia”.

En el escrito, la Coordinación del Frente en San Luis Potosí afirma que las y los estudiantes se vieron “obligados al abandono forzado de sus expresiones debido a la presión insostenible y a un proceso claramente viciado” por parte de la Rectoría de la Universidad a cargo de Néstor Eduardo Garza Álvarez.

Se recuerda que, en el origen del caso, los estudiantes involucrados buscaban “socializar el desacuerdo” y “reaccionar al uso de propaganda política” dentro de la institución y en el video con el cual inició la polémica.

El colectivo lamentó que “el miedo y la desunión puedan paralizar a una comunidad” y advirtió que la indiferencia y “el yo no me meto” sólo fortalecen los abusos y debilitan la lucha por un entorno justo y respetuoso.

Finalmente, el Frente llamó a ejercer una solidaridad constante y no reactiva para defender el derecho a la libre expresión, tanto dentro de las instituciones educativas como fuera de ellas. El comunicado concluye con la frase “Si el estudiante de hoy acepta la manipulación y la intimidación, mañana podría normalizarla en su trabajo”.