Colonias de V. de Pozos concentran inseguridad

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Las colonias pertenecientes a la zona urbana de Villa de Pozos, colindantes con la capital, siguen siendo las que concentran más reportes de hechos de inseguridad debido, principalmente, a su densidad poblacional. Por ende, son en las que más se enfocan algunos de los operativos de la Guardia Civil Municipal.

La corporación a cargo de David Valdivia Carranza ya ha definido, con anterioridad, que algunos de los sectores que requieren de vigilancia especial son Prados de San Vicente segunda y tercera sección, Rancho Viejo I y II, la propia cabecera municipal y algunas áreas que limitan con los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Zaragoza.

Se reiteró que sucesos como las riñas callejeras han disminuido significativamente en puntos como Plaza las Águilas, sector de Rancho Viejo, donde las peleas entre jóvenes eran cosa de cada fin de semana cuando Villa de Pozos era una delegación de la capital.

La Guardia Civil mantiene operativos como el BOMI (Bases de Operaciones Mixtas Interinstitucionales) para complementar sus labores de prevención y vigilancia de la mano de autoridades estatales y federales, así como otros operativos de carácter netamente municipal.

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