logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

HÁBILES EN LA GIMNASIA RÍTMICA

Fotogalería

HÁBILES EN LA GIMNASIA RÍTMICA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Comercio alista promociones de San Valentín

Por Martín Rodríguez

Febrero 06, 2026 03:00 a.m.
A
Comercio alista promociones de San Valentín

Florerías, restaurantes, cafeterías y tiendas de regalos comenzaron a difundir descuentos o promociones que aumentarán hasta en 20 por ciento el flujo de clientela y las compras por el 14 de febrero, Día de San Valetín, informó el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servyrur) Fernando Díaz de León Hernández. 

Dijo que, “estamos iniciando un año muy complejo en materia económica, que se ha derivado de los escenarios de incertidumbre provocada por el escenario internacional”. 

Todavía puede hablarse de “la cuesta de enero” porque aún existe, pero se ha complicado para los comercios por las condiciones críticas que ha generado la cautela con la que se ha tenido que actuar. 

Esperar que comience a reactivarse la economía conforme avanzan los meses, porque si bien el 14 de febrero representa un aumento de ventas para sectores determinados, ya inician los preparativos para sortear la temporada de Semana Santa, sobre todo en el aspecto turístico.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ceepac debe 1.4 mdp al INE desde el 2025
Ceepac debe 1.4 mdp al INE desde el 2025

Ceepac debe 1.4 mdp al INE desde el 2025

SLP

Ana Paula Vázquez

El Ceepac enfrenta dificultades para pagar deuda con el INE

Defienden sueldazos del Ceepac
Defienden sueldazos del Ceepac

Defienden sueldazos del Ceepac

SLP

Ana Paula Vázquez

Paloma Blanco dice que están en lo mínimo de su manual de remuneraciones

Capacitan a dueños de negocios en seguridad
Capacitan a dueños de negocios en seguridad

Capacitan a dueños de negocios en seguridad

SLP

Martín Rodríguez

¡Vaya sorpresa!… se suma Aranzazú Puente al PVEM
¡Vaya sorpresa!… se suma Aranzazú Puente al PVEM

¡Vaya sorpresa!… se suma Aranzazú Puente al PVEM

SLP

Redacción