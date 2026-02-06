Comercio alista promociones de San Valentín

Florerías, restaurantes, cafeterías y tiendas de regalos comenzaron a difundir descuentos o promociones que aumentarán hasta en 20 por ciento el flujo de clientela y las compras por el 14 de febrero, Día de San Valetín, informó el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servyrur) Fernando Díaz de León Hernández.

Dijo que, “estamos iniciando un año muy complejo en materia económica, que se ha derivado de los escenarios de incertidumbre provocada por el escenario internacional”.

Todavía puede hablarse de “la cuesta de enero” porque aún existe, pero se ha complicado para los comercios por las condiciones críticas que ha generado la cautela con la que se ha tenido que actuar.

Esperar que comience a reactivarse la economía conforme avanzan los meses, porque si bien el 14 de febrero representa un aumento de ventas para sectores determinados, ya inician los preparativos para sortear la temporada de Semana Santa, sobre todo en el aspecto turístico.

