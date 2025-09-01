logo pulso




Comercio retira 15 puestos estorbosos

Por Rolando Morales

Septiembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Durante la reciente semana, la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí emprendió un operativo para el retiro de estructuras que obstruían los pasos peatonales en diversos puntos del Centro Histórico de la capital. 

El titular de la dependencia municipal, Ángel de la Vega Pineda, informó que se mantienen activos los operativos de liberación de banquetas de espacios públicos en el primer cuadrante de la ciudad a fin de garantizar el libre tránsito peatonal. 

La Dirección de Comercio informó que hasta la fecha se han retirado más de 15 estructuras que no cumplieron con la instrucción de desmontarse al término de la jornada comercial, lo que genera un riesgo para la movilidad de los transeúntes.

Los operativos se llevaron a cabo en diversos puntos estratégicos del primer cuadro de la ciudad, como Eje Vial, avenida Reforma, calle Guajardo y calle Morelos. Asimismo, el personal operativo confirmó el retiro de lonas, estructuras metálicas y mallas que permanecían instaladas fuera del horario permitido, obstaculizando banquetas y vialidades en el Mercado Pípila y la calle Pípila.   

Según el Reglamento de Plazas, Mercados y Piso, así como la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, para el presente año fiscal se prevé una multa por la obstrucción del libre tránsito de 20 UMAs, es decir, 2 mil 262 pesos.

