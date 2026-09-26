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Comienza a llegar agua de El Realito a tanques

Falla en la infraestructura hidráulica fue reparada: CEA

Por Rubén Pacheco

Septiembre 26, 2026 03:00 a.m.
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Comienza a llegar agua de El Realito a tanques
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      Para hoy sábado 26 de septiembre llega el agua procedente del acueducto de la presa El Realito, a los tanques de distribución de la capital potosina, informó la Comisión Estatal del Agua (CEA).

      Después de la más reciente falla en la infraestructura hidráulica, la institución explicó que la reparación quedó resuelta este viernes, por lo cual, se comenzó a enviar agua a través del acueducto. 

      Matizó que, como la línea estaba vacía, el proceso de llenado se realizó durante este viernes y hoy sábado comenzó a llegar a los tanques del Hostal, Termal, Cordillera, Tangamanga 1 y Los Filtros, en una distribución de 570 litros por segundo. 

      Subrayó que la distancia de la presa a la planta potabilizadora de El Realito y hasta San Luis Potosí son 140 kilómetros. Complementó que la empresa operadora Aquos sustituyó 40 metros lineales de tubería de concreto dañada por tubería de acero.

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      Advirtió que, por cada desperfecto o falla registrada en el sistema de abasto, se aplica una multa de 5 millones de pesos a 

      la compañía. 

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