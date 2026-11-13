Garantiza Coronado pago puntual a pensionados

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Para el próximo 25 de noviembre, se depositarán alrededor de mil 200 millones a los pensionados del gobierno estatal, donde se incluye el aguinaldo, anunció Luis Arturo Coronado Puente, titular de la Dirección de Pensiones del Estado (DPE).

El directivo estatal precisó que el monto millonario abarcará la nómina de este mes y los aguinaldos de los casi 10 mil trabajadores pensionados. "Como siempre lo he comentado: no hagan caso de los chismes", recomendó.

Desglosó que el pago de nómina corresponde a un monto de entre 320 y 340 millones de pesos.

Coronado Puente subrayó que la Dirección va "al día" y no existen adeudos con los pensionados, sin embargo, cada mensualidad se generan nuevas obligaciones patronales, las cuales se solventan en el mismo período.

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"Como lo he comentado en diferentes entrevistas: las pensiones están garantizadas. Hay que recordar que este mes, el 25 de noviembre tenemos que pagar alrededor de mil 200 millones de pesos", concluyó.