Caen seis presuntos delincuentes foráneos en el Altiplano

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En el municipio de Matehuala, la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo este día a cuatro sujetos dedicados presuntamente a cometer delitos de alto impacto, informó Jesús Juárez Hernández titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Describió que, derivado de información recopilada y cruzada, los presuntos pertenecen a un grupo delictivo proveniente de Matamoros, Tamaulipas, que pretendían dedicarse a extorsionar comercios.

Expuso que luego de un enfrentamiento armado que dejó como saldo un agresor herido sin lesiones de consideración, los oficiales lograron asegurar armamento de diferente calibre y drogas.

Complementó que posteriormente de embalar los indicios, la corporación estatal los puso a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), en aras de que los procesa penalmente.

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Aunado a ello, informó que la GCE detuvo a dos hombres originarios de Zacatecas, cerca de Vanegas, por su probable participación en delitos contra la salud.

Durante la intervención se aseguraron dosis de presunta cocaína y "cristal", siete teléfonos celulares y una camioneta modelo 2025.

Los detenidos y los indicios también quedaron a disposición de la autoridad competente.

Asimismo, informó que se reforzó la vigilancia en la carretera y zonas aledañas, y desmintió las versiones sobre un supuesto asalto a turistas.