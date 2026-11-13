Serrano critica a Galindo tras llamarlo "chilango"

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

"El presidente municipal de la capital Enrique Galindo Ceballos debe definirse si es candidato o presidente municipal, panista o priísta, potosino o chilango, pues es a medias en todo y lo único que es completo es ser clasista, por eso no lleva los servicios que son su obligación en colonias marginadas de la ciudad", dijo el diputado Héctor Serrano Cortés.

Luego de que el alcalde lo señalara de ser "chilango" y "no conocer las colonias de San Luis", el coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM emitió un comunicado en donde expuso: "es preocupante que un alcalde hable así de un compatriota, porque creo que se le olvida en su cálculo político, que, efectivamente, como lo reconozco y estoy muy orgulloso de ello, mi origen es la Ciudad de México, como es el origen de la presidenta de México y de la propia jefa de gobierno, y cuando está en la Ciudad de México se le ve muy cómodo".

Añadió que: "son lamentables las expresiones del alcalde, porque se denota un desprecio absoluto a todos aquellos que nacimos aquí y esa arenga que hace el alcalde en contra de los ciudadanos que tenemos el origen en Ciudad de México; es un cálculo mal hecho por parte del alcalde y sobre todo que viene de una persona que tiene aspiraciones de gobierno, que es totalmente clasista. Ahora entiendo por qué no le llegan servicios a la clase popular".

"Esa expresión viene acompañada de un sentimiento clasista. Ya comprendo por qué no llegan las pipas de agua, por qué no llegan los apoyos, porque se clasifica, porque pareciera que es superior a la gente que gobierna. A diferencia de él, estoy perfectamente definido y claro. Hoy soy potosino, así lo dice mi credencial de elector, orgullosamente potosino, no como él que dice que se siente medio chilango y medio potosino, y se siente medio candidato y medio alcalde, y se siente medio panista y medio priista, todo en él es a medias".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

LEA TAMBIÉN Con Gámez, está en duda la honorabilidad de Congreso: Galindo Sobre las críticas de Héctor Serrano señaló que "no sabe ni en la colonia en la que estaba"

Sobre la petición del alcalde para ser llamado a comparecer en el Congreso del Estado, el diputado Serrano Cortés dijo que "lamento que nuestra agenda esté saturada para poder debatir con él en el Congreso, nosotros cerramos el 15 de Diciembre y vamos a ver el tema del presupuesto, Leyes de Ingresos, tarifas de agua y demás; el señor alcalde está desesperado por buscar reflectores. No tengo la menor duda que este es un intento más de colocarse en la agenda del debate".

Héctor Serrano Cortés manifestó que "si la suerte lo asiste, seguramente será candidato, y si no, seguramente lo vamos a citar a comparecer después de enero, dependiendo de cómo se presenten las cosas. Pero no vamos a enfrascarnos, evidentemente, en utilizar el Congreso para darle foro a alguien que lo que quiere es aparecer con reflectores".

Puntualizó que "en todo caso que debata con los candidatos, cuando los haya, porque en el Congreso no será, no es un tema que ni siquiera se haya colocado en la agenda".