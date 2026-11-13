Cáncer de próstata: una enfermedad silenciosa que puede detectarse a tiempo

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En el marco del mes de la salud masculina, conversamos con el Dr. Daniel Herbert, urólogo con alta especialidad en Urología Oncológica, una formación avanzada enfocada específicamente en el diagnóstico y tratamiento de los cánceres del sistema urinario y del aparato reproductor masculino.

El especialista, quien ejerce su práctica médica en San Luis Potosí, nos explica por qué el cáncer de próstata continúa siendo uno de los principales desafíos para la salud de los hombres mexicanos y cómo los avances médicos permiten detectarlo de manera más precisa y ofrecer tratamientos cada vez más personalizados.

Durante noviembre, mes dedicado a crear conciencia sobre la salud masculina, el Dr. Herbert hace un llamado a dejar atrás los mitos y el miedo que frecuentemente retrasan la atención médica.

Doctor, ¿por qué es tan importante hablar del cáncer de próstata?

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Porque estamos hablando de uno de los cánceres más frecuentes en los hombres y de una enfermedad que, en sus etapas iniciales, generalmente no produce síntomas. Esto significa que un hombre puede sentirse perfectamente bien y, aun así, tener cáncer de próstata.

Por eso es importante que los hombres conozcan sus factores de riesgo y sepan cuándo es conveniente iniciar una evaluación. Detectar la enfermedad oportunamente puede permitirnos ofrecer tratamientos con intención curativa y, en algunos casos, incluso evitar tratamientos innecesarios mediante vigilancia activa.

¿Cuáles son los síntomas que deberían alertar a los hombres?

Algo que siempre les explico a mis pacientes es que el cáncer de próstata en etapas tempranas generalmente no ocasiona molestias. Por eso, esperar a presentar síntomas para acudir al médico puede ser un error.

Normalmente cuando el paciente presenta síntomas se debe a que la enfermedad ya está avanzada y el tratamiento de la enfermedad se vuelve más complicado y costoso.

No debemos esperar a sentirnos enfermos para preocuparnos por nuestra salud.

¿A qué edad recomienda comenzar con las revisiones de próstata?

No todos los hombres tienen el mismo riesgo, por lo que la decisión debe individualizarse.

En términos generales, recomiendo que los hombres comiencen a informarse sobre la detección del cáncer de próstata alrededor de los 45 a 50 años. En quienes tienen antecedentes familiares de cáncer de próstata u otros factores de riesgo, puede ser conveniente iniciar esta conversación desde los 40 años.

Lo importante es realizar una evaluación adecuada para decidir, junto con el especialista, cuándo iniciar las pruebas y con qué frecuencia repetirlas.

Muchos hombres evitan acudir al urólogo por miedo al tacto rectal. ¿Es indispensable realizarlo?

Este es uno de los mitos más frecuentes y me parece importante aclararlo.

Actualmente contamos con herramientas que nos permiten realizar una evaluación inicial sin necesidad de practicar un tacto rectal de manera rutinaria a todos los pacientes.

Una de las principales herramientas es el antígeno prostático específico, que se mide mediante una muestra de sangre. Dependiendo de los resultados y las características de cada paciente, podemos complementar la evaluación con estudios como la resonancia magnética de próstata.

El tacto rectal sigue teniendo utilidad en determinadas situaciones clínicas, pero no necesariamente es indispensable en una primera valoración.

Quiero que los hombres sepan que revisar su próstata no tiene por qué ser una experiencia incómoda o motivo de vergüenza. Lo verdaderamente importante es recibir una evaluación apropiada.

Si un paciente tiene el antígeno prostático elevado, ¿significa que tiene cáncer?

No necesariamente. El PSA puede elevarse por distintas causas, como el crecimiento benigno de la próstata, procesos inflamatorios y otras condiciones.

Por eso, un resultado elevado no significa automáticamente que el paciente tenga cáncer ni que necesite una biopsia.

Hoy podemos analizar diferentes factores, como la edad, los antecedentes familiares, el valor del PSA, su relación con el tamaño de la próstata y los hallazgos de una resonancia magnética, para determinar qué pacientes realmente necesitan estudios adicionales.

El objetivo de la medicina moderna no es realizar más procedimientos, sino realizar los estudios correctos en los pacientes que verdaderamente los necesitan.

Doctor, ¿el cáncer de próstata tiene cura?

Sí. Cuando se diagnostica mientras permanece localizado en la próstata, existen tratamientos con intención curativa y excelentes posibilidades de control a largo plazo.

Entre las principales opciones se encuentran la cirugía para retirar la próstata y la radioterapia. La elección depende de las características del tumor, la edad, el estado general de salud y las preferencias del paciente.

Por otra parte, incluso cuando la enfermedad se encuentra avanzada, actualmente disponemos de tratamientos que pueden prolongar la supervivencia y mejorar la calidad de vida.

¿Qué avances han cambiado el diagnóstico y tratamiento del cáncer de próstata?

En los últimos años hemos experimentado avances muy importantes.

Por ejemplo, la resonancia magnética multiparamétrica nos permite identificar lesiones sospechosas dentro de la próstata y seleccionar mejor a los pacientes que requieren una biopsia.

También contamos con técnicas de biopsia dirigidas mediante fusión de imágenes, que permiten obtener muestras de zonas específicas y mejorar la precisión diagnóstica.

En cuanto al tratamiento, las técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas, los avances en radioterapia y el desarrollo de nuevos medicamentos han ampliado considerablemente nuestras opciones.

Como urólogo con formación en oncología, considero fundamental que cada paciente reciba un tratamiento personalizado. No existe una única solución para todos los casos, y una parte muy importante de nuestro trabajo consiste en seleccionar la estrategia que ofrezca el mayor beneficio con los menores efectos secundarios posibles.

¿Qué diferencia existe entre acudir con un urólogo general y un urólogo con alta especialidad en oncología?

La medicina moderna tiende cada vez más a la superespecialización. La urología es una especialidad muy amplia, y el diagnóstico y tratamiento del cáncer han evolucionado enormemente en los últimos años.

Por eso, cuando hablamos de una enfermedad oncológica, es importante contar con especialistas que tengan una preparación específica en el manejo del cáncer, que conozcan los tratamientos más actuales y que puedan trabajar de manera multidisciplinaria con otros especialistas para ofrecer la mejor alternativa a cada paciente.

En mi práctica, busco que los pacientes comprendan su diagnóstico, conozcan todas las opciones disponibles y participen activamente en las decisiones sobre su tratamiento. Mi objetivo no es solamente tratar el cáncer, sino ofrecer a cada paciente la mejor oportunidad de control de su enfermedad, procurando preservar su calidad de vida.

Finalmente, ¿qué mensaje le daría a los hombres de San Luis Potosí durante este mes de noviembre?

Me gustaría recordarles que cuidar su salud no debe ser motivo de miedo ni de vergüenza.

Con frecuencia vemos pacientes que retrasaron durante años una valoración por temor a recibir un diagnóstico o simplemente porque se sentían bien.

El cáncer de próstata detectado oportunamente puede tratarse con intención curativa, y una revisión a tiempo puede cambiar por completo la historia de un paciente.

Mi invitación es a que los hombres, especialmente a partir de los 45 a 50 años o antes si tienen factores de riesgo, se acerquen con un especialista para conocer si es conveniente realizar estudios de detección.

Este noviembre, más que generar miedo al cáncer, queremos generar conciencia sobre la importancia de detectarlo oportunamente.

Dr. Daniel Herbert

Especialista en Urología y con Alta Especialidad en Urología Oncológica.

Atención especializada en enfermedades de la próstata y cánceres urológicos en San Luis Potosí.

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