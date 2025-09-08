logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ENTRE SUEÑOS Y SOMBRAS

Fotogalería

ENTRE SUEÑOS Y SOMBRAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Conagua no ha desechado presa “Las Escobas”

Se dará prioridad a la construcción de una línea de conducción

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Conagua no ha desechado presa “Las Escobas”

El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en San Luis Potosí, Darío Fernando González Castillo, informó que el proyecto de la presa de Las Escobas no ha sido cancelado, aunque por ahora se dará prioridad a la construcción de una línea de conducción desde la presa El Peaje hacia la Presa San José, para garantizar el abastecimiento de agua en la zona metropolitana.

González Castillo explicó que la iniciativa de Las Escobas sigue vigente en la cartera de la dependencia, debido a que se trata de un proyecto hídrico trabajado desde 2009. 

Sin embargo, en esta etapa se privilegia la opción con mayor eficiencia en costo-beneficio, lo que derivó en la decisión de impulsar primero la conducción desde las presas El Peaje hasta San José, para transportar agua evitando filtraciones y riesgos de contaminación.

El funcionario aseguró que el gobierno estatal ya presentó la ingeniería básica de la obra y que un consultor realiza actualmente los estudios correspondientes, por lo que se espera que la licitación pueda concretarse durante septiembre, con miras a iniciar la construcción próximamente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Realmente ahorita ya el gobierno del estado presentó la ingeniería básica del proyecto, ya hay un consultor trabajando, y nosotros en septiembre vamos a buscar la licitación por parte de Conagua”, declaró. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Arranca alcalde el programa San Luis en Bici
Arranca alcalde el programa San Luis en Bici

Arranca alcalde el programa San Luis en Bici

SLP

Redacción

Enrique Galindo resaltó la importancia de sensibilizar en cuanto al uso de la bicicleta en la vía pública

Necesario, reparar los semáforos de acceso a Pozos
Necesario, reparar los semáforos de acceso a Pozos

Necesario, reparar los semáforos de acceso a Pozos

SLP

Leonel Mora

Industria abandonada se vuelve un peligro
Industria abandonada se vuelve un peligro

Industria abandonada se vuelve un peligro

SLP

Samuel Moreno

Vecinos y automovilistas denuncian la inseguridad en el edificio abandonado de Servicios Corporativos QB Industrias ubicado en avenida Observatorio

Aún no retiran postes de obras de San Miguelito
Aún no retiran postes de obras de San Miguelito

Aún no retiran postes de obras de San Miguelito

SLP

Rubén Pacheco