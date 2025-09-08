Conagua no ha desechado presa “Las Escobas”

El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en San Luis Potosí, Darío Fernando González Castillo, informó que el proyecto de la presa de Las Escobas no ha sido cancelado, aunque por ahora se dará prioridad a la construcción de una línea de conducción desde la presa El Peaje hacia la Presa San José, para garantizar el abastecimiento de agua en la zona metropolitana.

González Castillo explicó que la iniciativa de Las Escobas sigue vigente en la cartera de la dependencia, debido a que se trata de un proyecto hídrico trabajado desde 2009.

Sin embargo, en esta etapa se privilegia la opción con mayor eficiencia en costo-beneficio, lo que derivó en la decisión de impulsar primero la conducción desde las presas El Peaje hasta San José, para transportar agua evitando filtraciones y riesgos de contaminación.

El funcionario aseguró que el gobierno estatal ya presentó la ingeniería básica de la obra y que un consultor realiza actualmente los estudios correspondientes, por lo que se espera que la licitación pueda concretarse durante septiembre, con miras a iniciar la construcción próximamente.

“Realmente ahorita ya el gobierno del estado presentó la ingeniería básica del proyecto, ya hay un consultor trabajando, y nosotros en septiembre vamos a buscar la licitación por parte de Conagua”, declaró.