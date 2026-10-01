Primer frente frío trae lluvias y fuertes vientos a SLP

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 1 (EL UNIVERSAL).- El primer frente frío de la temporada 2026-2027 ingresó a México a finales de septiembre de 2026, marcando un cambio térmico progresivo conforme inicia octubre.

Impacto en el norte y noreste del país

De acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el fenómeno afecta principalmente al norte y noreste del país, mientras que en la Ciudad de México, el impacto se manifiesta con descenso moderado de temperatura durante las primeras horas de la mañana y por las noches.

Según información de Conagua, los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí presentan lluvias intensas, vientos fuertes y temperaturas cercanas a los 0 °C en las zonas serranas.

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Condiciones en el centro y occidente del país

En las regiones del occidente y del centro del país, las masas de aire asociadas al sistema generan un ambiente fresco durante el amanecer y al anochecer, aunque las autoridades no reportan afectaciones severas en las zonas de planicie.

En cuanto a la duración del fenómeno, datos de las autoridades meteorológicas indican que este tipo de sistemas frontales suelen tener una permanencia de entre 3 y 7 días en el territorio nacional.

Para este primer evento, se estima un efecto directo de aproximadamente 3 a 4 días durante la primera semana de octubre, aunque los remanentes de la masa de aire fresco mantendrán mañanas frías por un periodo ligeramente mayor en zonas montañosas.

En la Ciudad de México, el ambiente templado prevalece durante el día debido a la cobertura nubosa. No obstante, las alcaldías con zonas altas o serranas perciben el descenso térmico de forma más marcada: Tlalpan, Milpa Alta y Cuajimalpa.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX, las temperaturas más bajas continuarán durante los primeros días de octubre sin llegar a un escenario de heladas generalizadas en la mancha urbana, por lo que se recomienda utilizar prendas abrigadoras al salir a tempranas horas o por la noche.