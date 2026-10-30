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Concientizan a ciclistas y conductores de scooters

Por Flor Martínez

Octubre 30, 2026 03:00 a.m.
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Concientizan a ciclistas y conductores de scooters
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      La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Guardia Civil de Soledad, mantiene acciones de orientación dirigidas a usuarios de bicicletas y patines eléctricos, ante el aumento en el uso de estos medios de transporte y la necesidad de prevenir accidentes durante sus desplazamientos.

      El titular del área, Miguel Ángel Hernández Hernández, informó que los agentes realizan acercamientos diarios con quienes utilizan estos vehículos para recomendarles evitar circular por vías rápidas, utilizar equipo de protección, como casco y guantes, y no transportar a más de 

      una persona.

      Señaló que, debido a su practicidad, bajo costo y facilidad de desplazamiento, estos medios de transporte han ganado usuarios; sin embargo, advirtió que es necesario que quienes los utilizan conozcan sus limitaciones y asuman la responsabilidad de circular con precaución, tanto para proteger su integridad como la de peatones y automovilistas.

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      Hernández Hernández indicó que el Ayuntamiento de Soledad está a la espera de que el Congreso del Estado dé a conocer las nuevas disposiciones incorporadas a la Ley de Tránsito estatal, para posteriormente adecuar y armonizar la reglamentación municipal conforme a los cambios aprobados.

      La reforma a la legislación estatal fue avalada por 23 votos a favor e incorpora a los vehículos eléctricos de micromovilidad a los mecanismos de regulación y vigilancia de las autoridades 

      de tránsito. 

      Entre las nuevas obligaciones se establece el uso obligatorio de casco tanto para conductores como para pasajeros.

      Además, la modificación define estos vehículos como aquellos de una o más ruedas, impulsados total o parcialmente por energía eléctrica y cuya velocidad máxima es de 25 kilómetros por hora, por lo que su circulación estará sujeta a las nuevas disposiciones.

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