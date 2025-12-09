Condicionaría Morena apoyo a la "equidad"

Tras la aprobación del proyecto del Ceepac, que abre la puerta a aplicar alternancia de género en la gubernatura a partir de 2027, las posturas dentro del Congreso del Estado, comenzaron a dividirse.

Morena condicionó su respaldo a la incorporación de un candado contra el nepotismo y el Partido Verde celebró la medida y aseguró que el estado vive "tiempos de mujeres".

La morenista Gabriela Torres López recordó que la propuesta no nació en el actual contexto político, sino que deriva de una sentencia emitida desde 2021, que obliga a San Luis Potosí, a garantizar paridad plena en las postulaciones. Afirmó que se trata de un mandato de la Suprema Corte y rechazó que la reforma, tenga destinatario específico.

Advirtió que su voto dependerá de que la ley, incluya una cláusula que impida que familiares hasta tercer grado, compitan bajo este nuevo esquema. "Si se agrega ese articulado, estaré votando irremediablemente a favor. Morena ha sido claro: no al nepotismo", sostuvo.

Cuestionada sobre si los candados podrían interpretarse como una limitante para ciertos grupos, respondió que la política es coyuntural, pero que el fondo es cumplir un mandato judicial. "La pregunta no es por qué ahora, sino por qué no se aplicó en 2021, cuando ya era obligatorio", agregó.

El diputado del PVEM, César Arturo Lara Rocha, afirmó ver la propuesta "con muy buenos ojos", al señalar que la alternancia garantizaría, por primera vez, que una mujer encabece el Poder Ejecutivo estatal. "Hoy los tiempos son de mujeres. Su participación es más activa y más productiva", expresó.

Sobre las críticas que advierten una vulneración de principios constitucionales, el diputado Lara Rocha rechazó que exista riesgo alguno.