Confirman concurso de video para jóvenes

Efraín Hernández Medina, presidente de la Comisión de Educación y Bibliotecas del Concejo Municipal de Villa de Pozos, reiteró su compromiso de trabajar en acciones reales que fomenten el desarrollo personal y cultural de los jóvenes estudiantes del municipio.

Tras presentar en la Comisión de Hacienda una propuesta avalada previamente por varios regidores, para implementar un concurso entre alumnos de nivel medio superior en el municipio, se votó en contra de que el Municipio otorgara los montos de premiación.

El concurso consiste en la presentación de un trabajo en video que se refiera a las tradiciones de Día de Muertos en Villa de Pozos, mismos que se presentarán en el marco de dichas conmemoraciones, como fomento cultural y a los propios jóvenes.

El concejero edil expresó que su compromiso sigue firme de apoyar a la educación, la cultura, pero sobre todo, a los jóvenes de Pozos y por ello determinó que si es necesario, gestionará por otros ámbitos el recurso para los premios.

“Me desconcertó que algunos compañeros que han buscado notoriedad ante los medios, ahora con algo tan sencillo, niegan su apoyo”, concluyó.