Congresistas visitarán la clínica E. Neumann

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Con 16 mil 428 consultas al año y 85 camas de hospitalización, la Clínica Psiquiátrica Everardo Neumann Peña fue señalada en el Congreso por rezagos en infraestructura, personal especializado y medicamentos; las y los legisladores plantearon realizar una visita al hospital para revisar sus condiciones.

Durante la discusión, se advirtió que la disponibilidad de medicamentos es un factor determinante para la estabilidad de pacientes con padecimientos como esquizofrenia. La diputada Frinné Azuara Yarzábal, presidenta de la Comisión de Salud señaló que la interrupción de tratamientos puede complicar la atención de quienes requieren seguimiento psiquiátrico, por lo que consideraron necesario fortalecer el abasto.

De acuerdo con lo expuesto, la clínica, creada en 1970, brinda atención de urgencias las 24 horas, hospitalización de corta y mediana estancia, consulta externa y servicios especializados como neuropsicología, psicoterapia infantil y para adolescentes, además de atención individual, grupal y familiar.

Azuara Yarzábal también señaló que las reformas a la Ley General de Salud de 2022 y 2025 modificaron el enfoque de atención de la salud mental para priorizar los servicios comunitarios y de primer nivel, en lugar de recurrir de manera inicial a la hospitalización. En San Luis Potosí, además, se reconoció que persisten problemas como el suicidio y la falta de mediciones precisas sobre padecimientos como la demencia.

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"La clínica psiquiátrica es reconocida a nivel regional, es la única con su especialidad, y es la que en este momento se ha quedado atrás en el tema de infraestructura, personal especializado y medicamentos", señaló la legisladora, al plantear que la Comisión de Salud conozca directamente las condiciones en las que opera el hospital.