Congreso acata sentencia en el caso de Xavier Nava

El Congreso del Estado de San Luis Potosí inició el procedimiento legislativo para dar cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordena dejar sin efectos la inhabilitación impuesta en 2021 al exalcalde de la capital, Xavier Nava Palacios.

Durante la sesión de la Diputación Permanente, el vicepresidente de la Directiva, Luis Felipe Castro Barrón, informó que el Juzgado Tercero de Distrito instruyó al Poder Legislativo a revertir la sanción. Para su análisis y resolución, el asunto fue turnado a la Comisión Jurisdiccional, así como a las comisiones de Gobernación y Primera de Justicia, que fungirán como Comisión Instructora.

La sanción contra Nava Palacios derivó de un juicio político aprobado por el Congreso local en el trienio pasado, tras una denuncia presentada por un comisariado ejidal que se oponía a la construcción de un puente vehicular en tierras comunales. Aunque la obra fue detenida por una suspensión federal, el Legislativo acusó al entonces alcalde de desacatar la medida y lo inhabilitó por 18 años para ocupar cargos públicos.

No obstante, el exalcalde promovió un amparo en el que alegó que el Congreso carecía de competencia para determinar el cumplimiento de resoluciones judiciales federales.

El litigio llegó hasta la Suprema Corte, que el pasado 25 de junio declaró inconstitucional el juicio político y ordenó dejar sin efectos la sanción.

El Juzgado Tercero de Distrito otorgó al Congreso un plazo de tres días para ejecutar la sentencia; sin embargo, el Legislativo respondió que la acatará siguiendo sus tiempos y procedimientos internos. Será en comisiones donde se defina la ruta para dar cumplimiento formal al fallo de la Corte.