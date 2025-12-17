Congreso Calificado reprueba a 26 de 27 diputados y diputadas

Regresaron los gastos oscuros, la ineficiencia y los escándalos al Congreso del Estado, luego de una etapa aparente sin sobresaltos, con un solo diputado aprobado en la revisión del trabajo, en el que mandó al último lugar de la evaluación a la diputada Sara Rocha Medina por el escándalo de la rifa de las camionetas, en la Quinta Evaluación Trimestral de Congreso Calificado.

Según las cuentas de la organización civil, encabezada por representantes de la iniciativa privada, de 27 legisladores, solo un diputado obtuvo calificaciones aprobatorias, 26 representantes populares han cumplido con la obligación de publicar su declaración patrimonial, fiscal y de interés y solo 8 de 27 comisiones permanentes publicaron las actas de sus sesiones.

En la evaluación general, el organismos civil establece que de 426 iniciativas presentadas, 195 permanecen pendientes, lo que resulta en una eficacia legislativa de 54 por ciento.

En lo que va de esta LXIV Legislatura, han aprobado tres nuevas leyes: la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, derivado de las adaptaciones a la reforma judicial con elección popular de jueces; la Ley de Lactancia para el Estado de San Luis Potosí y la Ley de Derechos Lingüísticos para el Estado de San Luis Potosí.

En el caso del desempeño individual, un diputado del Partido Verde fue el único que aprobó la evaluación. Luis Fernando Gámez Macías del PVEM encabeza la lista con 6.65 puntos; le sigue María Dolores Robles Chairez del PVEM con 4.38 puntos; el tercero es Luis Emilio Rosas Montiel, de MORENA, con 3.88 puntos.

De la larga lista de Diputados calificados, según el criterio de la organización civil, los que mostraron peor desempeño son, en vigésimo quinto lugar o antepenúltimo, María Leticia Vázquez Hernández, del PT, quien arroja -1.68 puntos, es decir termina debiendo; en el vigésimo sexto se encuentra el diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, de MORENA, con -1.75 puntos, lo que indica que también queda deber puntos y en el vigésimo séptimo, es decir el último lugar, se encuentra Ma. Sara Rocha Medina, del PRI, con -3.24 puntos.

La diputada con más iniciativas presentadas es Ma. Sara Rocha Medina (MC), quien sumó 21. La diputada con más iniciativas aprobadas es María Dolores Robles Chairez (PVEM), con 10. La legisladora con más puntos de acuerdo presentados fue Ma. Sara Rocha Medina (PRI), con 14.

Tres legisladores son los que tienen más puntos de acuerdo aprobados con 5: María Dolores Robles Chairez (PVEM), Ma. Sara Rocha Medina (PRI) y Tomás Zavala González (PT).

Tres legisladores sumaron puntaje por el indicador de Acción Legislativa de Alto Impacto: Mireya Vancini Villanueva (PAN), por su propuesta para expedir la Ley de Lactancia para el Estado de San Luis Potosí; Marco Antonio Gama Basarte por su propuesta de reforma constitucional contra el maltrato animal y Brisseire Sánchez López por su propuesta de reforma constitucional para la promoción del respeto y cuidado de los animales en los planes y programas educativos desde la infancia y por su propuesta para expedir la la Ley de Derechos Lingüísticos para el Estado de San Luis Potosí.

Solo los diputados Marco Antonio Gama Basarte (MC) y Rubén Guajardo Barrera (PAN) mantienen su página web y sus redes sociales debidamente actualizadas.

Durante el quinto trimestre los legisladores presentaron 18 iniciativas sin apartado de impacto presupuestario, cuando deberían incluirlo. Cinco legisladores fueron los que tuvieron más faltas en el quinto trimestre, Frinné Azuara Yarzábal (PRI), Marco Antonio Gama Basarte (MC), Tomás Zavala González (PT), César Arturo Lara Rocha (PVEM) y María Aranzazú Puente Bustindui (PAN), todos con 2 inasistencias, mientras que el legislador con más retardos fue Cuauhtli Fernando Badillo Moreno (MORENA), con 2.

Precisa que en la LXIV Legislatura, potosinos han presentado un total de 71 iniciativas ciudadanas, de las cuales sólo han aprobado 10 y permanecen pendientes 24, el resto han sido desechadas o declaradas sin materia.

A la diputada Ma. Sara Rocha Medina se le sancionó por conducta notoriamente perniciosa por difundir un video en el que admite haber recibido un obsequio indebido y luego, por ofrecer una explicación absurda, actuaciones que lesionaron la imagen del Congreso del Estado.