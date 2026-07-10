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Es "reactiva" Comisión de Atención a Periodistas

Propuesta clave: vincular contratos de publicidad oficial con seguridad social para periodistas.

Por Ana Paula Vázquez

Julio 10, 2026 03:00 a.m.
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Es "reactiva" Comisión de Atención a Periodistas
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      Con reclamos por la falta de resultados en favor del gremio y exigencias para garantizar seguridad social, protección y justicia ante agresiones, arrancó la Comisión Especial de Atención a Periodistas del Congreso del Estado.

      Comisión Especial de Atención a Periodistas Congreso inicia labores

      Durante la primera reunión, comunicadores calificaron al nuevo órgano como una comisión "reactiva", al señalar que fue creada a petición del propio gremio y no por iniciativa del Poder Legislativo, además de advertir que no debe convertirse en una instancia de simulación ni limitarse a recibir quejas sin generar resultados.

      Propuestas y demandas del gremio periodístico

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      El periodista Pepe Alemán, sostuvo que la comisión refleja la falta de voluntad para atender de manera anticipada las problemáticas que enfrenta el sector y pidió que el Congreso pase de las reuniones a las acciones.

      Entre sus propuestas planteó condicionar la asignación de contratos de publicidad oficial a que las empresas periodísticas acrediten brindar seguridad social y prestaciones a sus trabajadores, al considerar incongruente que reciban recursos públicos, mientras mantienen a reporteros sin derechos laborales.

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