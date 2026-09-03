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El Congreso pedirá a Sefin 1.6 mdp para las consultas

La partida, sin embargo, no incluye el sondeo de pueblos indígenas

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 03, 2026 03:00 a.m.
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El Congreso pedirá a Sefin 1.6 mdp para las consultas
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      El Congreso del Estado solicitó alrededor de 1.6 millones de pesos a la Secretaría de Finanzas para cumplir con las consultas ordenadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aunque reconoció que requerirá recursos adicionales para realizar también la consulta a pueblos y comunidades indígenas.

      Congreso busca recursos para consultas ordenadas por la SCJN

      Héctor Serrano Cortés, secretario de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), informó que el presupuesto requerido fue reducido de una estimación inicial superior a 14 millones de pesos. El Legislativo ya realizó el trámite ante la Secretaría de Finanzas y se encuentra a la espera de una respuesta sobre la asignación de recursos.

      El legislador explicó que el Congreso busca obtener recursos suficientes para realizar las dos consultas en una misma propuesta. Sin embargo, señaló que, si no se consigue un monto mayor, comenzarán con la consulta dirigida a personas con discapacidad, debido a que es la que enfrenta los tiempos inmediatos establecidos por la Suprema Corte.

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      Consulta a pueblos indígenas requiere mayor presupuesto

      Además, indicó que la consulta indígena requiere un presupuesto mayor debido a los protocolos que deben cumplirse para su realización.

      El acuerdo emitido el 1 de julio dentro de la Acción de Inconstitucionalidad 67/2023 ordenó al Congreso acreditar las gestiones realizadas para garantizar los recursos y presentar un cronograma con las etapas, plazos y acciones para desarrollar las consultas durante 2026. Los procesos pendientes deberán realizarse con pueblos y comunidades indígenas, comunidades afromexicanas y personas con discapacidad antes de adecuar la Ley de Educación del Estado, luego de que la SCJN anulara ejercicios anteriores por irregularidades en su ejecución.

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