Cumplen 40 años las preparatorias del SEER
El 40 aniversario del nacimiento de las escuelas preparatorias del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) recordará la memoria del profesor Rafael Turrubiartes Macías y el profesor Tirso Pozos Pozos, ambos fundadores del sistema de preparatorias que abrió las puertas a jóvenes de la época, aquellos que solo tenían como opción las escuelas preparatorias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y que de manera progresiva se fueron incorporando a otros sistemas de educación media superior.
La secretaria general de la Sección 52, Elizabeth Bibiana Guerrero Milán, informó que los profesores serán recordados e inmortalizados a través de una placa conmemorativa.
Dijo que la agenda de actividades reconoce la trayectoria de sus instituciones y la aportación de las y los trabajadores de la educación a la formación de generaciones de jóvenes.
La presentación y develación de la placa conmemorativa fue planeada para el jueves 3 de septiembre. La celebración del Día del Nivel Medio Superior se desarrollará el 4 de septiembre, como parte de una conmemoración que busca poner en valor cuatro décadas de servicio educativo.
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