logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Fotogalería

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Dispone el ayuntamiento de 200 mdp para iniciar obras

Por Rolando Morales

Septiembre 03, 2026 03:00 a.m.
A

La regidora del Ayuntamiento de San Luis Potosí y presidenta de la Comisión de Hacienda, Margarita Hernández Fiscal, informó que el crédito por 200 millones de pesos autorizado para financiar obra pública, ya fue depositado en las arcas municipales, por lo que el recurso está disponible para comenzar los proyectos una vez que se concluyan los trámites pendientes ante la Contraloría General del Estado y los tiempos de licitación que establece la ley.

La edil explicó que el financiamiento ingresó al municipio la semana pasada y que las condiciones del crédito contemplan un periodo de gracia de tres meses, durante el cual no se realizarán pagos de intereses. Señaló que este plazo permitirá esperar la liberación de diversas obras para las que fue solicitado el recurso.

Hernández Fiscal recordó que el monto aprobado y contratado asciende a 200 millones de pesos y destacó que la intención del Ayuntamiento es iniciar de manera inmediata los trabajos una vez que las autorizaciones correspondientes queden firmes.

Indicó que algunas obras ya comenzaron a ser liberadas por la autoridad estatal, entre ellas la correspondiente al bulevar Jacobo Payán Latuff, que permanecía detenida.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Dispone el ayuntamiento de 200 mdp para iniciar obras
Dispone el ayuntamiento de 200 mdp para iniciar obras

Dispone el ayuntamiento de 200 mdp para iniciar obras

SLP

Rolando Morales

Mitad de Mpios.incumple salario mínimo a “polis”
Mitad de Mpios.incumple salario mínimo a “polis”

Mitad de Mpios.incumple salario mínimo a “polis”

SLP

Rubén Pacheco

Habrá procedimientos vs. administraciones que no cumplieron la norma: TS

Colectarán ayuda para buscadoras
Colectarán ayuda para buscadoras

Colectarán ayuda para buscadoras

SLP

Martín Rodríguez

La Iglesia Católica abrirá centro de acopio en el templo de San José

Cumplen 40 años las preparatorias del SEER
Cumplen 40 años las preparatorias del SEER

Cumplen 40 años las preparatorias del SEER

SLP

Martín Rodríguez