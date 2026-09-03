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Colectarán ayuda para buscadoras

La Iglesia Católica abrirá centro de acopio en el templo de San José

Por Martín Rodríguez

Septiembre 03, 2026 03:00 a.m.
A
Colectarán ayuda para buscadoras

La iglesia católica colectará ayuda para las madres buscadoras en una recopilación de recursos que se desarrollará del 15 al 30 de septiembre y pretende llevar insumos para que el colectivo desarrolle su trabajo de buscar a seres queridos, anunció el vocero de la Arquidiócesis, Tomás Cruz Perales.

La colecta se realizará en el templo de San José y a futuro podría hacerse extensiva a otros templos de la diócesis. 

Entre los productos requeridos se encuentran electrolitos en polvo, cubrebocas, guantes desechables, guantes de trabajo, palas y picos, escobetillas, sombreros y cachuchas.

La colecta va enfocada a las madres buscadoras de Cerritos.

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Las madres se reunieron con la iglesia católica recientemente y como resultado de esa reunión, acordaron la recolecta de los donativos para que continúen realizando su trabajo, lo que permitirá adquirir productos que por lo general les van haciendo falta para continuar en la búsqueda de las fosas, según los lugares que les indiquen o lleven indicios de que pudiera haber restos humanos.

La colecta forma parte de diversas formas de acercamiento de instituciones de ayuda con las personas víctimas de manera directa o indirecta por la desaparición de seres queridos. 

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