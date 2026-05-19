Congreso extingue organismo operador

El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó el decreto para perfeccionar y complementar el proceso de extinción y liquidación del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Rayón, luego de que se documentaran múltiples deficiencias e irregularidades en la prestación del servicio a la población.

De acuerdo con el Decreto 0531 publicado en el Periódico Oficial del Estado "Plan de San Luis", las autoridades municipales argumentaron problemas como interrupciones constantes en el suministro, baja presión, fugas no atendidas, distribución inequitativa del agua e incluso la venta informal del líquido sin control sanitario. A ello se sumó la falta de recursos para rehabilitar pozos, modernizar infraestructura y atender emergencias técnicas.

Uno de los aspectos relevantes del documento es que el propio decreto reconoce una "pérdida de confianza institucional", así como inconformidad social y una gobernanza débil en torno al manejo del agua potable en el municipio, situación que derivó en la desaparición del organismo descentralizado.

El proceso de liquidación quedará a cargo del tesorero municipal de Rayón, quien fungirá como liquidador y tendrá facultades para administrar bienes, revisar cuentas, realizar auditorías y supervisar la entrega-recepción.

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