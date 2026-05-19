logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TRAZANDO PUNTADAS PARA SANAR

Fotogalería

TRAZANDO PUNTADAS PARA SANAR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Congreso extingue organismo operador

Por Samuel Moreno

Mayo 19, 2026 03:00 a.m.
A

El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó el decreto para perfeccionar y complementar el proceso de extinción y liquidación del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Rayón, luego de que se documentaran múltiples deficiencias e irregularidades en la prestación del servicio a la población.

De acuerdo con el Decreto 0531 publicado en el Periódico Oficial del Estado "Plan de San Luis", las autoridades municipales argumentaron problemas como interrupciones constantes en el suministro, baja presión, fugas no atendidas, distribución inequitativa del agua e incluso la venta informal del líquido sin control sanitario. A ello se sumó la falta de recursos para rehabilitar pozos, modernizar infraestructura y atender emergencias técnicas.

Uno de los aspectos relevantes del documento es que el propio decreto reconoce una "pérdida de confianza institucional", así como inconformidad social y una gobernanza débil en torno al manejo del agua potable en el municipio, situación que derivó en la desaparición del organismo descentralizado.

El proceso de liquidación quedará a cargo del tesorero municipal de Rayón, quien fungirá como liquidador y tendrá facultades para administrar bienes, revisar cuentas, realizar auditorías y supervisar la entrega-recepción.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Choques en La Paz: manifestantes exigen renuncia del presidente
    Choques en La Paz: manifestantes exigen renuncia del presidente

    Choques en La Paz: manifestantes exigen renuncia del presidente

    SLP

    AP

    Miles de manifestantes en La Paz exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz en medio de enfrentamientos con la policía.

    STJE concentrará casos penales en sala única
    STJE concentrará casos penales en sala única

    STJE concentrará casos penales en sala única

    SLP

    Martín Rodríguez

    Zarazúa Martínez informó que este proceso es resultado de un análisis exhaustivo

    Rechaza el PVEM que sea inviable separar a Interapas de Soledad
    Rechaza el PVEM que sea inviable separar a Interapas de Soledad

    Rechaza el PVEM que sea inviable separar a Interapas de Soledad

    SLP

    Flor Martínez

    "Hay una cartera vencida, pero la gente no puede pagar un servicio que no le llega", afirmó

    Garantiza SGG registro de hijos de parejas del mismo sexo
    Garantiza SGG registro de hijos de parejas del mismo sexo

    Garantiza SGG registro de hijos de parejas del mismo sexo

    SLP

    Rubén Pacheco

    El Gobierno estatal intervino tras un caso de discriminación en la Oficialía Primera del Registro Civil