Congreso incumple armonización sobre derechos indígenas

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El Congreso del Estado continúa sin cumplir la sentencia que lo obliga a armonizar la legislación local con la reforma federal en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así lo resolvió el Tribunal Electoral del Estado (TEESLP).

Tribunal Electoral sanciona omisión legislativa en San Luis

Al revisar los avances reportados por el Poder Legislativo, el pleno concluyó que las acciones realizadas hasta ahora son insuficientes para dar por atendido el mandato emitido en marzo pasado, cuando se acreditó una omisión legislativa y se otorgó un plazo de 90 días para realizar las adecuaciones correspondientes.

Reforma parcial no cumple con mandato integral

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Entre las medidas informadas por el Congreso se encuentra la reforma al Artículo 9 de la Constitución estatal; sin embargo, el Tribunal consideró que dicho cambio representa solo una parte del proceso ordenado, ya que la obligación consiste en adecuar de manera integral la legislación potosina a las disposiciones federales sobre derechos indígenas y afromexicanos.