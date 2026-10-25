Sheinbaum promete pagos fijos en nuevos créditos del Infonavit

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MORELIA, Mich.— La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que los nuevos créditos del Infonavit, dentro del programa Vivienda para el Bienestar, tendrán mensualidades fijas que no aumentarán con el salario mínimo.

Durante una entrega de viviendas este domingo en Morelia, Michoacán, la mandataria destacó que el esquema busca facilitar la compra de una casa a trabajadores de menores ingresos y evitar que sus adeudos crezcan pese al cumplimiento de los pagos.

Sheinbaum encabezó el acto en el desarrollo habitacional Catania, donde también se presentaron acciones de reestructuración de créditos y liberación de hipotecas.

Mensualidades sin aumentos

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La presidenta explicó que los nuevos financiamientos mantendrán el mismo pago mensual durante la vigencia del crédito. Como ejemplo, señaló que una familia que comience pagando 2 mil pesos mensuales conservará esa mensualidad dentro de 15 años.

El programa federal tiene una meta de 1.8 millones de viviendas, de las cuales 1.2 millones corresponderán al Infonavit, con prioridad para personas que perciben menos de tres salarios mínimos.

El director del instituto, Octavio Romero Oropeza, informó que los nuevos desarrollos contemplan casas de 60 metros cuadrados, con dos recámaras, sala, comedor, cocina, baño completo y cuarto de servicio.

Añadió que deberán ubicarse en zonas urbanas o periurbanas, disponer de agua, electricidad, drenaje y transporte público, así como tener acceso a escuelas, hospitales y centros de trabajo.

Infonavit reporta 257 mil viviendas en construcción

Romero Oropeza informó que el organismo aprobó 502 conjuntos habitacionales en 31 estados, con capacidad para 570 mil viviendas, equivalentes a aproximadamente 48% de su meta sexenal.

De ese total, indicó, 257 mil viviendas están en construcción y más de 47 mil han sido colocadas entre derechohabientes.

Según el funcionario, 75% de las viviendas colocadas fue adquirido por personas de entre 18 y 39 años; 52.5% de los créditos correspondió a mujeres y 90% se destinó a trabajadores con ingresos de entre uno y 1.5 salarios mínimos.

Para Michoacán, el instituto elevó su meta de 24 mil a 50 mil viviendas, con una inversión estimada superior a 31 mil 500 millones de pesos.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, explicó que la meta conjunta del Infonavit, la Conavi y el Fovissste en el estado es de 82 mil viviendas durante el sexenio.

Reestructuran créditos y anuncian trámites gratuitos

Sheinbaum también expuso casos de personas cuyos saldos aumentaron pese a años de pagos. Mencionó a una beneficiaria que obtuvo un crédito de 84 mil pesos, pagó 380 mil y todavía enfrentaba un adeudo de 744 mil pesos antes de recibir el apoyo.

Por su parte, Romero Oropeza reportó que, al cierre de 2025, el Infonavit había reestructurado 4 millones 856 mil créditos considerados impagables, incluidos los de 97 mil 500 familias de Michoacán.

Agregó que más de 82 mil familias michoacanas recibirán gratuitamente la liberación de gravamen de viviendas cuyos financiamientos ya fueron liquidados.

El funcionario solicitó al Ayuntamiento de Morelia exentar permisos, licencias, impuestos y derechos para los proyectos de vivienda social, al señalar que esos costos repercuten en el precio final de los inmuebles.

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Durante el encuentro, la presidenta anunció además un consultorio de atención primaria gratuita para el conjunto habitacional, como parte de una estrategia que contempla hasta 60 claves de medicamentos.