Ayuntamiento de SLP recibe hasta 92 reportes semanales de alumbrado

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El Ayuntamiento de San Luis Potosí recibe entre 50 y 80 reportes semanales a través del chatbot municipal para el área de Alumbrado Público, aunque en periodos de mayor demanda la cifra ha llegado a 92, informó Christian Azuara, titular de la Dirección de Servicios Municipales. El funcionario señaló que el volumen varía según el día, pues pueden registrarse desde 10 solicitudes hasta 20 o 25 en una sola jornada.

Las principales quejas corresponden a luminarias apagadas, seguidas de lámparas que parpadean y otras que permanecen encendidas durante todo el día. Azuara explicó que algunos reportes se duplican cuando la ciudadanía señala una misma avenida desde distintos cruces o calles, lo que puede generar varias solicitudes para un solo circuito de alumbrado.

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Indicó que el objetivo es resolver los reportes de alumbrado público en un plazo máximo de 48 horas, aunque afirmó que algunas intervenciones se realizan de inmediato cuando las fallas se detectan mediante redes sociales, mensajes de WhatsApp o avisos de los medios de comunicación.

Azuara señaló que el Centro Histórico, la avenida Venustiano Carranza y Salvador Nava son algunas de las zonas que reciben atención prioritaria. Atribuyó parte de la capacidad de respuesta a que el servicio opera en tres turnos, desde las 8:00 de la mañana hasta las 3:00 de la madrugada. No obstante, aclaró que las demás solicitudes también deben programarse dentro del plazo establecido, independientemente de que se atiendan primero los puntos considerados prioritarios.

En otras áreas de Servicios Municipales, las solicitudes más frecuentes corresponden a la poda de árboles, la tala cuando procede y la limpieza de áreas verdes y camellones. El director explicó que durante la temporada de lluvias aumenta la necesidad de intervenir árboles con crecimiento excesivo y advirtió que ha disminuido el mantenimiento del arbolado urbano por parte de particulares. A diferencia del alumbrado público, los reportes de parques y jardines y de Imagen Urbana se canalizan mediante el sistema de Atención Ciudadana del Ayuntamiento, no a través del chatbot.