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Reincide minera en contaminar el río Sta. Catarina

Mexichem se haría acreedora a multa de más de 2 mdp: Conagua

Por Rubén Pacheco

Octubre 16, 2026 03:00 a.m.
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Reincide minera en contaminar el río Sta. Catarina
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      Por la reincidencia en la contaminación del río Santa Catarina, ubicado en San Nicolás Tolentino, Mexichem Flúor podría ser sujeta a una multa de más de 2 millones de pesos o la cancelación de la concesión de descarga de aguas residuales, advirtió Darío Fernando González Castillo, director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

      Acciones de la autoridad

      En entrevista, el funcionario federal indicó que el año pasado, a partir de una denuncia, se realizaron muestreos con laboratorios certificados, que detectaron presencia de mercurio.

      Derivado de ello, se inició un procedimiento administrativo sancionador, cuya resolución concluyó en la imposición de una multa de 296 mil pesos.

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      "Mexichem Flúor aceptó. Es más, se allanó a la sanción de Conagua. Se pagó la multa y empezaron a generar obras para derivar el agua de lluvia que escurre de los cerros y que no entrara de lleno a la presa de jales (o residuos mineros)", expuso González Castillo.

      ¿Cómo ocurrió la contaminación reciente?

      Alertó que la compañía deja subir el límite de los tanques de relaves al nivel de aguas máximas ordinarias (NAMO), y cuando llueve se desbordan y contaminan cuerpos de agua, como sucedió en el río Santa Catarina.

      Expuso que, tal como sucedió recientemente con las lluvias de los últimos días, la compañía contaminó otra vez el cauce.

      González Castillo expuso que los inspectores comenzarán con un nuevo procedimiento administrativo sancionador, y darán vista a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a fin de que intervengan según sus facultades.

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