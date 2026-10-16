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Ley de Ingresos 2027, sin cambios

No ve hasta el momento aumentos a impuestos municipales

Por Samuel Moreno

Octubre 16, 2026 03:00 a.m.
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Ley de Ingresos 2027, sin cambios
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      La propuesta de Ley de Ingresos del Ayuntamiento de San Luis Potosí para 2027 no contempla, hasta el momento, aumentos a impuestos municipales y mantendría una estructura similar a la vigente, adelantó la regidora Margarita Hernández Fiscal.

      La integrante del Cabildo señaló que el proyecto deberá revisarse en la Comisión de Hacienda, luego de que sea entregado a la Tesorería Municipal. Indicó que ya prepara un plan de trabajo con otros regidores para analizar las propuestas y los cobros de derechos y obligaciones de las distintas áreas municipales.

      Hernández Fiscal precisó que el ajuste correspondiente a la inflación sería uno de los cambios previstos por ley, aunque aclaró que todavía necesita revisar el documento para confirmar si existen modificaciones. Como ejemplo, recordó que el año pasado el Congreso del Estado no autorizó aumentar la tarifa de los parquímetros, que se mantuvo en ocho pesos.

      La regidora sostuvo que la intención es evitar incrementos que afecten la economía de las familias potosinas y reducir posibles diferencias con el Poder Legislativo, luego de que en ejercicios anteriores 

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      algunas modificaciones planteadas por el Ayuntamiento no fueran aprobadas.

      Agregó que los integrantes del Cabildo podrán realizar observaciones y propuestas antes de someter el proyecto a votación. La Ley de Ingresos municipal deberá aprobarse en noviembre para que posteriormente sea enviada al Congreso del Estado, instancia que tendrá la decisión final sobre su contenido.

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